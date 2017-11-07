В Уфе состоялось открытие мемориальной плиты к Обелиску памяти сотрудникам ведомства

Погибли при исполнении служебного долга, но не забыты! Сегодня в Уфе состоялось торжественное открытие мемориальной плиты к Обелиску памяти сотрудникам ведомства. 24 имени высечены в граните - их помнят, их дела не забыты. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.





«Инициатива эта была поддержана. Собраны значительные средства и сегодня мы отдаем дань уважения людям, чьи имена золотыми буквами выбиты на этой стеле», - говорит зам. председателя совета ветеранов ОВД и ВВ РБ Шавкат Хусаинов.

«Достаточно инициативно откликнулись коллеги, мы собрали деньги и появилась первая часть данного монумента. В прошлом году была расширена эта традиция и мы договорились указать имена и фамилии тех, кто защищает порядок», - комментирует депутат Совета городского округа г. Уфа Андрей Борисов.

7 ноября

26 человек, к сожалению, которых уже нет в живых сегодня вновь были на слуху. В честь сотрудников МВД открыли памятную плиту, которая была создана на средства и пожертвования тех, кому не безразличны дела и поступки людей принесших в жертву свою жизнь.Министр внутренних дел республики Роман Деев отметил, что служба сотрудников органов внутренних дел всегда сопряжена с риском для жизни. Оттого самая главная мечта у тех, кто в живых, кто на посту, чтобы больше не пострадал никто.Немало потрудились над сбором средств для плиты к Обелиску памяти и депутаты городского совета. Открытый ещё в прошлом году, мемориал хотели дополнить гранитным камнем с высеченными именами.И вот, спустя чуть больше года, вновь собраны средства и изготовлена сама мемориальная плита.Собравшиеся почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания и залпами почетного караула.