Альтернативное топливо набирает все большую популярность. Сегодня в Уфе состоялось открытие новой газонаполнительной компрессорной станции. Она рассчитана на заправку пятисот автомобилей в сутки.

«Очень необходима была эта станция именно в этом районе, поэтому в городе это четвертая станция в современном стиле и с абсолютно экологичным топливом, которое находит все большее и большее применение и в стране, и в республике», - говорит генеральный директор "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачёв.

«Мы должны сказать, что являемся лидерами в РФ по потреблению природного газа в качестве газомоторного топлива. Никому не собираемся уступать эти позиции. У нас огромные планы», - заявил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

«Это будет существенно улучшение экологической ситуации, потому что, вы знаете, основной загрязнитель в Уфе с 2010 года - автомобиль, двигатель внутреннего сгорания. 55-56 % всех выбросов составляют автомобили, на некоторых участках города этот показатель достигает 90 %», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

10 октября

Природный газ метан экономичен и экологичен. Он не только вдвое дешевле бензина, но и позволяет в разы сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Открытие в Уфе газонаполнительной компрессорной станции - вклад в улучшение экологической ситуации в городе.Новая станция расположилась на улице Интернациональной и соответствует мировым экологическим стандартам. Здесь смогут заправляться как частные потребители, так и муниципальный транспорт: автобусы и грузовая техника. Это четвертая станция в Уфе и 13 в регионе.Ознакомился с работой станции и Глава столичной администрации. Ирек Ялалов отметил, что в Уфе будет реализована масштабная программа по переводу муниципального автотранспорта на газомоторное топливо.В прошлом году муниципалитетом было приобретено 75 единиц коммунальной техники, работающей на газе. В планах - перевести весь муниципальный и общественный транспорт, а это около пяти тысяч единиц, на этот экологичный вид топлива.