В Уфе состоялось торжественное открытие сквера "Уфимская верста"

"Уфимская верста" - сквер с таким названием появился в центре столицы. Имя для еще одной зоны отдыха придумали сами жители Уфы посредством интернет-голосования.

Стела, изображающая верстовой столб призвана напоминать уфимцам и гостям города об историческом прошлом. Таким образом благоустройство еще одной зоны отдыха в центре города стало подарком уфимцам ко Дню Республики.

Подготовительные работы велись в течение года. Территория была облагорожена. Вместо старого асфальта появилась цветная брусчатка. Сквер обнесен чугунным забором, оснащен 14 скамейками, его освещает 8 фонарей, также были посажены 55 лип. А в центре сквера установлена стела высотой три с половиной метра, которая изображает верстовой столб на Старосибирском тракте.





«За последний месяц не только "Уфимская верста", но Оренбургский тракт появился в Уфе, название такой улицы мы возродили. И, надеюсь, будем такую работу проводить. Много исторических названий, к сожалению, утеряно и сейчас специалисты работают и есть возможность ряд объектов восстановить», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

9 октября

Несмотря на то, что этот сквер небольшой по размерам, с точки зрения истории города он представляет ценность, отмечают краеведы. Добавим, что, по словам Ирека Ялалова, в дальнейшем весь проспект Октября будет обустроен такими же скверами. На сегодняшний день пять скверов уже сделано, порядка 15 еще появятся.