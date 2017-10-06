В Уфе состоялось торжественное открытие сквера "Уфимская верста"

"Уфимская верста" - сквер с таким названием появился в центре столицы. Имя для еще одной зоны отдыха придумали сами жители Уфы посредством интернет-голосования.
Стела, изображающая верстовой столб призвана напоминать уфимцам и гостям города об историческом прошлом. Таким образом благоустройство еще одной зоны отдыха в центре города стало подарком уфимцам ко Дню Республики.
Подготовительные работы велись в течение года. Территория была облагорожена. Вместо старого асфальта появилась цветная брусчатка. Сквер обнесен чугунным забором, оснащен 14 скамейками, его освещает 8 фонарей, также были посажены 55 лип. А в центре сквера установлена стела высотой три с половиной метра, которая изображает верстовой столб на Старосибирском тракте.
Несмотря на то, что этот сквер небольшой по размерам, с точки зрения истории города он представляет ценность, отмечают краеведы. Добавим, что, по словам Ирека Ялалова, в дальнейшем весь проспект Октября будет обустроен такими же скверами. На сегодняшний день пять скверов уже сделано, порядка 15 еще появятся.
«За последний месяц не только "Уфимская верста", но Оренбургский тракт появился в Уфе, название такой улицы мы возродили. И, надеюсь, будем такую работу проводить. Много исторических названий, к сожалению, утеряно и сейчас специалисты работают и есть возможность ряд объектов восстановить», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.