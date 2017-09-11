В Уфе состоялось торжественное празднование 130-летия со дня открытия Дёмского разъезда

Николай Безголосый по праву может считать себя основателем династии железнодорожников. Он отдал полвека жизни этой профессией. А сейчас по его стопам пошла дочь, связать свою жизнь с железной дорогой мечтают и два взрослых внука. Николай Семенович один из тех, кто помогал развивать Демский разъезд. Годы работы вспоминает как тяжелые, но очень интересные.



1887 году в связи со строительством железной дороги Самара-Уфа-Златоуст-Челябинск был построен небольшой разъезд Дема, который сейчас века превратился в крупнейшую узловую станцию России. Очевидно, что работа на станции не из легких. Но ветераны признаются, что ни за что не сменили бы профессию.



130-летие основания Демской станции дата серьезная. Поэтому для работников этой отрасли устроили праздничный вечер. Изюминкой вечера стала выставка, которая возвращает в эпоху 19 века. Ветеранов и их преемников со знаменательной датой поздравил глава администрации Ирек Ялалов.



Этот вечер был особенным еще и потому, что для молодого поколения подчеркнули значимость их дела. Это им писать дальнейшую историю станции Дема. И возможно через 50 лет они соберутся в этом же зале. Но в качестве ветеранов железнодорожной сферы.

Анастасия Платонова

11 сентября