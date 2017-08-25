В Уфе состоялось традиционное августовское совещание

Цели, задачи, планы на новый учебный год обсудили свыше 300 педагогов. Приоритетных направлений много, так, к примеру, семейные ценности, которым теперь обучать подростков будут со школьной скамьи. Одаренные дети - еще одно направление для работы педагогов, важное здесь - не столько их выявить, сколько поддержать и помочь талантам развиться. Перед началом пленарного заседания педагогам организовали экскурсию в городском выставочном комплексе.

Августовское совещание - встреча традиционная для педагогов. Съезжаются сюда все при параде. Встречаются как родные люди. Обсуждают вопросы в кулуарах, выносят на всеобщее обсуждение глобальные задачи. В этот раз началось все в неформальной обстановке - в мультимедийном историческом парке. Полистать живой учебник истории смогли сразу 300 педагогов, большинство из которых экспозиция поразила своей масштабностью.





«Мы тоже ведем свою работу, проводят педагоги воспитатели, у нас тоже есть макеты, но в тоже время увидеть такое огромное, что сделали, лучше приучать с дошкольного возраста», - говорит и.о. дошкольного учреждения детский сад № 32 Светлана Шамсутдинова.



В эту экскурсию по мультимедийному парку заложена еще одна задача для педагогов - посмотрели сами, теперь приобщите к истории России подопечных школьников, чтобы знали и помнили.

«Я впервые на такой выставке, здесь затронуты все аспекты истории России. В дальнейшем будем приводить сюда обучающихся», - заявила директор лицея №155 Октябрьского района Уфы Марина Дмитриева.

25 августа

Учащихся большинства уфимских педагогических заведений - дошкольного и школьного образования ждет насыщенный учебный год. Планы готовы, детали согласованы. Вот к примеру, в лицее № 155 открывается новое учебное направление.Нововведения в каждой школе, лицее и гимназии. Сами педагоги очень надеются вовлечь в процесс родителей, чтобы обучение было более качественным.Помимо семьи в обучении и становлении личности зачастую задействованы учреждения дополнительного образования. На них тоже возлагается роль воспитателей, благо дети туда тянутся и с удовольствием занимаются во внеучебное время.Чуть больше недели остается до начала нового учебного года. Августовское совещание как первый звоночек к боевой готовности для педагогов. В этой связи нужно вспомнить и недавние слова главы региона Рустэма Хамитова "Ежегодно республика вкладывает в систему образования колоссальные средства - более 30 миллиардов рублей. Вкладывая серьёзные средства в образование, мы вправе рассчитывать на высокую отдачу в виде, прежде всего, значимых достижений в профессиональной деятельности, роста качественных показателей работы образовательных организаций".