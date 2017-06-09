В Уфе состоялся десятый по счету городской конкурс Граффити

В этом году художники рисовали на экологическую тематику. Картины конкурсантов украсили стены гаражей во дворе дома номер 11/1 по улице Кувыкина.

9 июня

Самолет-бомбардировщик, который изобразил на своем рисунке граффитист Вадим Хасанов на стене гаражей во дворе дома номер 11/1 по улице Кувыкина в Уфе не орудие войны, а символ добра и процветания. По замыслу художника из грузового отсека воздушного судна вылетают не снаряды, а цветы.А граффитист Азамат Азматов считает, что сохранение природы и недопущение техногенных катастроф - в руках человека.Бережливое отношение к природе и сохранение ее в первозданном виде - эти темы стали основными в ежегодном городском конкурсе Граффити. Он проходит уже в десятый раз. В этом году в нем принимают участие 8 художников.Среди получившихся шедевров жюри отберут три лучшие работы. Победители получат ценные призы и грамоты. А самое главное - эти картины будут напоминать людям, что нужно беречь природу.