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В Уфе состоялся десятый по счету городской конкурс Граффити

В этом году художники рисовали на экологическую тематику. Картины конкурсантов украсили стены гаражей во дворе дома номер 11/1 по улице Кувыкина.


Самолет-бомбардировщик, который изобразил на своем рисунке граффитист Вадим Хасанов на стене гаражей во дворе дома номер 11/1 по улице Кувыкина в Уфе не орудие войны, а символ добра и процветания. По замыслу художника из грузового отсека воздушного судна вылетают не снаряды, а цветы.

А граффитист Азамат Азматов считает, что сохранение природы и недопущение техногенных катастроф - в руках человека.

Бережливое отношение к природе и сохранение ее в первозданном виде - эти темы стали основными в ежегодном городском конкурсе Граффити. Он проходит уже в десятый раз. В этом году в нем принимают участие 8 художников.

Среди получившихся шедевров жюри отберут три лучшие работы. Победители получат ценные призы и грамоты. А самое главное - эти картины будут напоминать людям, что нужно беречь природу.



Автор: Эрика Нажимова
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