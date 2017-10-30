В Уфе состоялся финал городского конкурса "Молодая семья"

Для того, чтобы доказать, что они достойны звания крепкой и любящей ячейки общества, участникам предстояло пройти необычный квест.Ганиевы - пример крепкой и дружной семьи. Идея участвовать в конкурсе принадлежит главе семейства Ильмиру. Супруга и дети: 7-летняя Нурия и 4-летний Карим поддержали его в этом решении без сомнения. Они любят проводить время вместе и это еще один повод для совместного творчества.
«Мы увлекаемся всем. Дочка у нас на фортепиано играет, я сам на баяне играю, на гитаре. Любим походы, спорт. Ходим в бассейн, плаваем. Активный образ жизни ведем. Нет какого то одного направления», - рассказывают участники конкурса "Молодая Семья"Ильмир и Юлиана Ганиевы.
«Не ожидал, что будет такая организация. Что спортивные снаряды такие подготовленные. Я не ожидал, что будут такие результаты. Особенно у моего внука. Мне очень приятно. Разумеется, гордость переполняет наши сердца», - говорит болельщик команды Нагаевых Игорь Аллаяров.
«Городской конкурс "Молодая семья" ежегодно преследует единые цели. Это, конечно же, сохранение семейных ценностей, престижа семьи подчеркиваем. Необходимо, чтобы наш генофонд страны увеличивался и изменился», - комментирует главный специалист Комитета по делам молодежи администрации Уфы Екатерина Мисюкова.