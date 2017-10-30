В Уфе состоялся финал городского конкурса "Молодая семья"

Для того, чтобы доказать, что они достойны звания крепкой и любящей ячейки общества, участникам предстояло пройти необычный квест.

«Мы увлекаемся всем. Дочка у нас на фортепиано играет, я сам на баяне играю, на гитаре. Любим походы, спорт. Ходим в бассейн, плаваем. Активный образ жизни ведем. Нет какого то одного направления», - рассказывают участники конкурса "Молодая Семья"Ильмир и Юлиана Ганиевы.

«Не ожидал, что будет такая организация. Что спортивные снаряды такие подготовленные. Я не ожидал, что будут такие результаты. Особенно у моего внука. Мне очень приятно. Разумеется, гордость переполняет наши сердца», - говорит болельщик команды Нагаевых Игорь Аллаяров.

«Городской конкурс "Молодая семья" ежегодно преследует единые цели. Это, конечно же, сохранение семейных ценностей, престижа семьи подчеркиваем. Необходимо, чтобы наш генофонд страны увеличивался и изменился», - комментирует главный специалист Комитета по делам молодежи администрации Уфы Екатерина Мисюкова.

30 октября

Ганиевы - пример крепкой и дружной семьи. Идея участвовать в конкурсе принадлежит главе семейства Ильмиру. Супруга и дети: 7-летняя Нурия и 4-летний Карим поддержали его в этом решении без сомнения. Они любят проводить время вместе и это еще один повод для совместного творчества.Семь семей - представители всех районов столицы собрались на одной площадке, чтобы доказать, что именно они могут быть примером для других.На каждом этапе друг друга поддерживают не только члены семьи, но и команда болельщиков. Вот и за тем, как Даниил Нагаев проходит спортивный этап, внимательно следит дедушка. Для него, конечно, и без соревнования его дети - самая лучшая семья.В этом году впервые состязания прошли в формате квеста. Участники прошли спортивный этап - сдали нормы ГТО, кулинарный - за 10 минут приготовили блюдо, эстетический - сервировали стол к званому ужину и завязывали галстук главе семьи, интеллектуальный и творческий. Форма конкурса поменялась, а главная цель осталась прежней – укрепить статус института брака.Безусловно, все участники достойны звания дружной и образцовой семьи Уфы. Но в любом конкурсе бывают победители. Кому улыбнулась удача на этот раз, станет известно 3 ноября. Победителям предстоит защитить честь башкирской столицы на республиканском конкурсе.