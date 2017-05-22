В Уфе состоялся конкурс знатоков избирательного права

Интеллектуальная игра проводится среди учащихся 9 -11 классов. Буквально через пару лет этим ребятам идти на первые в своей жизни выборы, поэтому учителя совместно с территориальной избирательной комиссией Советского района Уфы решили проверить уровень правого сознания учащихся. За звание знатоков боролись 9 команд из 4 школ Советского района Уфы. В составе жюри были почетные гости - Депутаты совета городского совета Филюс Ишбулатов и Иосиф Марач. По итогам игры, первое место заняла школа №26, второе место у №44, бронзовые призеры – школа №110 и четвёртое место у сотой школы.





22 мая