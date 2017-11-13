В Уфе состоялся митинг против жестокого обращения с животными

Зоозащитники требуют скорейшего принятия закона о защите четвероногих, который откладывается с 2011 года. Подобные акции были проведены на протяжении нескольких месяцев по всей стране. Уфимцы в очередной раз присоединились к активистам.

«Закон этот нужен для того, чтобы у человека с самого раннего возраста уже была заложена ответственность и он рационально к этому всему подходил. Должна быть полная ответственность вне зависимости от возраста, я считаю», - говорит участница митинга Маргарита Липка.

«Для меня это важно, потому что животные - это неотъемлемая часть нашей жизни, наши любимцы. Мы, как люди, должны нести ответственность за этих маленьких существ», - комментирует участница митинга Майя Калинина.

«Нужна не только реклама гуманного отношения к животным, нужна работа со школьниками, нужно воспитывать уважение к жизни животных. Не все любят их, но хотя бы, чтобы не было жестокости», - рассказывает зоозащитница Екатерина Ревина.

«Это прошли все цивилизованные страны. Это опять-таки относится к нашей ответственности. Когда ты за своего питомца платишь налог, ты государству говоришь: "Я плачу за него налог. Я люблю свое животное. Я несу за него ответственность, а вы будьте любезны на мои налоговые деньги организуйте место для выгула, организуйте ветеринара. Это же вот о каком обоюдном серьезном шаге говорит», - сообщила Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые» Руфина Шагапова.

13 ноября

История с хабаровскими живодёрками, которые брали по объявлениям "отдам в добрые руки" собак и кошек, а после жестоко убивали их, прогремела на всю страну. Во многих городах проводились митинги за ужесточение законодательства об ответственном обращении с животными. В результате девушки получили реальные тюремные сроки. Но зоозащитники продолжают требовать принятия закона. Проект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году, но дело дальше не пошло.В понятие ответственного обращения предполагается включить истязание животных голодом, жаждой и побоями. Закон должен запретить контактные зоопарки, передвижные цирки, дельфинарии и притравочные станции. Кроме того, предусмотрены обязательные приюты для бездомных животных. В Уфе такой приют планируется построить в ближайшее время. Сейчас проект находится на госэкспертизе, а после будет объявлен тендер на строительство, заявили в муниципалитете. Уфимские зоозащитники приняли эту новость с воодушевлением, но считают, что нужен комплекс мер по оздоровлению общества.Зоозащитники отмечают, что 80 % бездомных животных когда-то были домашними. Активисты считают, что законопроект о платной регистрации питомцев, который планируют обсудить в Госдуме, необходим. Недобросовестные хозяева не смогут уйти от ответственности, если выбросят котенка на улицу или их собака кого-то покусает во дворе.Организаторы митинга отметили, что ожидали гораздо большее количество участников, ведь неравнодушных людей очень много, но не все готовы приступать к реальным действиям. В республике насчитывается около 50 общественных зоозащитных организаций, все они разобщены. В одиночку эти глобальные проблемы не решить, волонтеры должны объединяться, чтобы работать сообща, считают организаторы митинга. В региональном движении "Зеленые" отметили, что намерены продолжать эту работу дальше. Вместе с тем недавно стало известно, в Госдуме в скором времени планируют рассмотреть закон о запрете содержания диких животных в квартирах и закрытии контактных зоопарков.