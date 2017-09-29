365 дней в году на страже общественного порядка. В Уфе состоялся объединенный строевой смотр Управления Росгвардии по Республике. Событие посвящено первой годовщине образования ведомства. В честь праздника больше трехсот человек промаршировали по площади Уфа-Арены.

Они стараются держать осанку и сохранять синхронность движений и подтянутость фигуры. Впервые в одном строю с действующими сотрудниками и военнослужащими маршируют классы Росгвардии. Ведомство развивает кадетское движение, чтобы в лице подрастающего поколения получить новую смену росгвардейцев. Одна из них Карина Терентьева, ученица лицея № 96. Признается, в специализированный класс попала неслучайно - среди родственников имелись военнослужащие, поэтому любовь к форме передалась и ей.





«Мне нравится, что мы изучаем историю и общество. Что мы принимаем участие в таких мероприятиях. Что мы ходим в форме, у меня большая гордость за это. Я очень горжусь собой», - говорит ученица лицея № 96 Уфы Карина Терентьева.



Больше трехсот военнослужащих прошлись по площади Уфа-Арены идеальным шагом. Омоновцы, сотрудники вневедомственной охраны, ДПС и ППС. Все они участники строевого смотра, посвященной первой годовщине образования Управления Росгвардии по Республике.





«За этот год сформирована система управления. Определенные перемещения подразделений произошли. Впереди еще одни изменения - переход сотрудников ОМОНа и СОБР на военную службу. Все это делается для усиления правоохранительной составляющей», - комментирует заместитель командира отряда специального назначения им. М. Шаймуратова Семен Шарапов.



Военнослужащие и сотрудники нового ведомства надежно обеспечивают охрану порядка при проведении массовых спортивных и общественных мероприятий. Управление Росгвардии считает, что главное достояние ведомства - это люди - профессионалы, которые честно выполняют свой долг. Пользуясь случаем, за добросовестное исполнение служебных обязанностей наградили отличившихся бойцов. Поэтому смотр - способ не только показать себя, но и продемонстрировать любовь к службе.



По итогам первого года работы можно с уверенностью сказать, что все задачи, поставленные перед войсками Росгвардии, успешно решаются. Благодаря тесной связи подразделений ведомства с различными службами органов внутренних дел и частных охранных структур удалось предотвратить 880 преступлений, задержать больше одной тысячи преступников.



Рафаэль Хакимов

29 сентября