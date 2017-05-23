В Уфе состоялся смотр коммунальной техники

В Советском районе Уфы прошел смотр коммунальной техники. Сотрудники технадзора проверили готовность механических дворников к летнему сезону.

Ровной шеренгой на улице Бессонова выстроились механические дворники. Всего 22 единицы техники. Это машины по уборке дорог и тротуаров, по расчистке территорий и вывозу мусора.



Каждую машину проверяют инспекторы Гостехнадзора Башкортостана. Специалисты смотрят, как и чем укомплектован транспорт, в каком он состоянии, а также насколько комфортно работать водителям. Допуск на эксплуатацию получит только та техника, которая отвечает всем необходимым требованиям.







23 мая