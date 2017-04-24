В Уфе состоялся "Тест по истории Великой Отечественной войны"

Эрудированность в международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" продемонстрировал председатель Госсобрания–Курултая республики. На 30 из 30 вопросов Константин Толкачев ответил правильно за несколько минут. В тестировании приняли участие тысячи людей по всему миру.



Пройти тест можно было в вузах и музеях республики. Для маломобильных людей или просто нежелающих выходить из дома в интернете на сайте кдгр.рф организовали электронный вариант тестирования. Но главной площадкой проведения в регионе стал Национальный музей Башкортостана.

Участники акции проверяли свои здания по истории Великой Отечественной войны в течение получаса. 30 вопросов касались военных событий, подвигов героев и жизни тыла. Акция проводится второй раз подряд. В этом году ее эстафету переняли не только в России, но и более чем в 30 странах мира. Специально для них тест перевели на шесть языков. За рубежом акцию назвали "Тест по истории победы над фашизмом". Главная цель проекта - показать людям, что исторические факты ни в коем случае нельзя подвергать сомнению, отметил Константин Толкачев.



В прошлом году Башкортостан занял второе место среди регионов страны по активности участия в тестировании. Какие результаты покажет республика в этом году, станет известно в мае.







Гульнара Ситдикова

24 апреля