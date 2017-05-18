В Уфе сотрудники аварийных служб продолжают ликвидировать последствия прорыва трубы на Уфимском шоссе

Сегодня сотрудники аварийных служб продолжают ликвидировать последствия прорыва трубы на Уфимском шоссе. Как мы сообщали раннее, накануне около восьми часов вечера там была зафиксирована утечка. Прорвало трубу около дома под номером 10. В результате коммунальной аварии без воды остались 27 домов.

Коммунальная авария произошла накануне вечером. Утечку зафиксировали в 19-30 по местному времени. На водопроводе вот у этого дома образовалась дыра диаметром около 500 миллиметров. К месту инцидента была стянута вся необходимая техника и профильные специалисты.

Приехавшие на место аварии коммунальные службы сразу приступили к ликвидации. Поврежденный участок отключили для ремонтных работ. В результате без воды остались 27 домов по Уфимскому шоссе. Однако выхода воды на проезжую часть не было допущено. Воду на Уфимском шоссе откачивали всю ночь, сейчас дошли до камеры, к которой можно переподключиться. В ближайшие час-полтора 18 домов подключат к водоснабжению, еще в восьми многоэтажках воду подключат до вечера

«Всю ночь на месте работали бригады «Уфаводоканал», вся вытекшая вода была направлена в канализацию, затопления проезжей части не было, сейчас ведутся работы по уменьшению количества домов, попавших под отключение. Для жителей домов попавших под отключение организован подвоз питьевой воды по адресу Шота Руставели 37 подъезд 4 и также подвоз воды по адресу Адмирала Макарова», - рассказала менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Мария Шерекина.

На несколько часов жители Уфимского шоссе оказались заложниками в собственных домах. Все подъезды и подступы превратились в бурлящие реки. Люди не могли выйти из жилища. Вода разлилась на сотни метров в округе. В настоящий момент специалисты ожидают тяжелую технику, которая должна раскопать котлован, только после этого станет известна точная причина прорыва и утечку удастся полностью устранить.

14 февраля