В Уфе сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка

Ночью на проезжей части на улице Чудской в Уфе сотрудники Росгвардии нашли 5-летнего ребёнка. На мальчике не было обуви, на лице были ссадины. Он сообщил, что из приюта и хочет кушать.

Сотрудники Росгвардии завернули ребенка в форменную куртку, напоили теплым чаем из термоса, купили шоколадных батончиков и отвезли в отдел полиции. Позже выяснилось, что мальчика зовут Андрей. Случай прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по республике.





«По предварительной информации, 5-летний Андрей с братом и сестренкой живут с отцом и бабушкой. Со слов бабушки, в ту ночь отец детей был в командировке, около 23.00 часов она легла с детьми спать, а через пару часов обнаружила, что старшего внука нет в доме. После безуспешных попыток найти его самостоятельно, обратилась в правоохранительные органы, где выяснилось, что ребенка уже нашли сотрудники Росгвардии», - сообщает руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

22 августа