В Уфе сотрудники Росгвардии положили начало новой традиции

В Управлении Росгвардии Башкортостана появилась новая традиция. Правоохранители взялись за лопаты и высадили 34 именные сосны - по количеству сослуживцев, погибших при исполнении профессионального долга. Тем самым они увековечили имена своих коллег на аллее Славы в парке имени 50-летия Октября.

Пока одни сотрудники Росгвардии следили за порядком в столице, другие вносили свой вклад в озеленение города. Впрочем, высадка новых деревьев несла и другой смысл.

«Аллея закладывается как дань памяти военнослужащим и сотрудникам, которые выполнили свой долг до конца с честью и достоинством, достояв и выполнив на них возложенные задачи. Пожелание как бы на будущее, чтобы эта аллея не увеличивалась, чтобы погибшие наши герои завершились», - сказал и.о. начальника управления Росгвардии по РБ Владимир Чернов.

Точность и порядок - профессиональные качества полицейских, от них не отступили и в этом деле. Каждое из 34 деревьев было посажено после предварительных замеров и расчетов. В высадке саженцев принял участие и глава столичной Администрации Ирек Ялалов.

«Сейчас самое главное за ними ухаживать и смотреть, мы, конечно, поможем, но время от времени личный состав должен приходить, может даже закрепить за каждым деревом, потому что природа есть природа, дерево есть дерево, если что-то произойдет вовремя поменять и пересадить», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В памятном мероприятии приняли участие и представители религиозных концессий. Перед открытием Аллеи славы настоятель Покровского храма отец Александр провел панихиду.

«Память погибших воинов - это великая святыня, которую мы должны чтить и помнить и ни в коем случае не забывать, потому что это великий пример того как надо любить свою Родину, свой народ», - заключил настоятель Покровского храма Уфы Александр Данилов.

Посадка деревьев, это не только благое дело, но и хороший способ сплотить коллектив, говорят участники акции. Тем более, что сосны здесь все - именные. За каждой из них стоит история погибшего при исполнении профессионального долга сотрудника Росгвардии.

Аллея с именными деревьями станет отправной точкой к формированию новой традиции Управления Росгвардии, она же будет местом памятных мероприятий и встреч для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии. А уфимцы и гости столицы по мемориальным табличкам теперь могут узнать о тех, кто отдал жизни за спокойствие граждан.

11 мая