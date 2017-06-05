В Уфе создали Ассоциацию городских телерадиовещателей

Ее учредителями выступили Национальная ассоциация телерадиовещателей, продюсерский центр «Вся Уфа», ТРК Кумертау «Арис» и Учалинская телерадиостудия. И сегодня же в башкирской столице обсудили современные тенденции развития регионального и муниципального вещания в России.

Создание АГТ — Ассоциации городских телерадиовещателей — это, по сути, событие федерального уровня. Теперь любая из муниципальных телекомпаний по всей стране может вступить в общественную организацию и таким образом поддержать движение, которое будет отстаивать интересы телерадиокомпаний и их аудиторий. В Уфе учредительные документы подписали представители Национальной ассоциации телерадиовещателей, продюсерского центра «Вся Уфа», Кумертауского ТРК «Арис» и Учалинской телерадиостудии.

«Речь идет пока о предложении законопроектов и так далее. Чтобы это все превратить в инструкции по исполнению, очень много времени должно пройти, много инстанций. Да, у нас есть поддержка со стороны Комитета по информационной политике Госдумы, есть поддержка со стороны ряда депутатов, ОНФ. На сегодня не хватает некоторых пунктов, надо этим заниматься», - говорит генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

Сегодня же в Уфе прошел круглый стол, где обсудили тенденции развития регионального и муниципального телерадиовещания. Как отметила координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко, в последние годы Башкортостан стал регионом-лидером по количеству идей в части защиты регионального и муниципального телевидения.

«Башкортостан становится столицей решения всех проблем местных телекомпаний, и для региональных, и для муниципальных. Потому что тут упоминали про 21 кнопку. Но ранее мы с площадки Башкортостана решили более важную, мне кажется, проблему - отменили запрет для рекламы на региональных телеканалах. В принципе, если бы этого не произошло в 2015 году, разговаривать было бы не с кем», - сказала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе Наталья Костенко.

Как отмечают в ОНФ, большинство внутренних российских проблем связаны со слабой информированностью жителей. АГТ в этом плане должна дать толчок развития муниципальным телеканалам, которые, что называется, на местах занимаются просвещением. Точку зрения поддерживают и представители республиканской и муниципальной власти.

«Если проанализировать географию групп в социальных сетях, именно среди новостных групп, негде развлекательный контент идет, а вот именно где новостной и информационный, общественно-политический контент, то подавляющая доля групп будет групп, созданных именно по муниципальному признаку. То есть вокруг муниципалитетов люди объединяются. О чем это говорит? Это говорит о том, что людям очень интересна информационная повестка, которая есть в рамках их муниципального района, в рамках их населенного пункта или их какого-то географического реала. Соответственно это должно находить отражение и в сетке, которая представляет и наша телерадиокомпания», - рассказал заместитель руководителя Администрации главы РБ Максим Михайлов.

«Мы фиксируем, что ежедневно в информационном поле превалируют новости, которые отражают повестку конкретной местности, доля таких новостей достигает 70% от общего объема. Такая картина свойственна для всех крупных городов нашей РФ. В этих условиях очень большое значение приобретает деятельность муниципальных телеканалов», - акцентировал внимание собравшихся заместитель главы Администрации Уфы Рустем Газизов.

«Если мы, представители муниципальных ТРК каждый день находимся в жесткой конкурентной борьбе за зрителя, и часто в этой борьбе побеждаем, поскольку ни один канал в стране не расскажет зрителю о том, что происходит в его городе, на соседней улице, в его округе, здесь мы выигрываем. Но мы проигрываем в другом. Обладая незначительными финансовыми ресурсами, каждый раз мы вынуждены договариваться с кабельными операторами о поставке сигнала. Во многих городах страны эти расходы муниципальных телеканалов выливаются в миллионы за год. На эти деньги мы, маленькие небольшие компании, муниципальные, могли бы развиваться, и расти», - заключила директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

Работники муниципальных телеканалов по всей стране называют несколько злободневных вопросов: сотрудничество с операторами кабельных сетей, монетизация контента, падение контрактов с рекламодателями и дальнейшее развитие. Решать эти и другие задачи будут те, кто станет членами Ассоциации городских телерадиовещателей. Главное сейчас - консолидация профессионального сообщества.

5 июня