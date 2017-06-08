В Уфе создали первый и пока единственный в Башкортостане банк донорского грудного молока

Его будут собирать безвозмездно, а прописывать недоношенным детям по медицинским показаниям. Подобных учреждений в мире более пятисот, они есть практически в каждом крупном мегаполисе и такая практика, как утверждают создатели проекта позволила снизить детскую смертность.

Этот маленький мальчик появился на свет раньше срока на 10 недель из 40 положенных. Вот уже месяц ребенка выхаживают в отделении для недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы. Его мать сейчас в роддоме, отходит после тяжелых родов. Здесь вообще у каждого маленького пациента своя сложная история болезни. Некоторые мамы так переживают, что у многих пропадает молоко. Но Мария Костылева, женщина с сильным характером, накормит не только своего малыша, но и согласилась стать донором молока для других детей.

«Случаи бывают разные, у некоторых мамочек нет молока из-за этого можно воспользоваться донорским молоком для своего ребеночка», - говорит донор грудного молока Мария Костылева.

Это пока единственный банк в Башкортостане, где собирают материнское молоко. Создан он на базе отделения недоношенных детей Республиканской Детской Клинической Больницы. Молоко будут получать только груднички, которых лечат в этом отделении. В доноры берут мам, которые находятся тут же рядом со своими детьми.

Банк работает первый день. Вкладчиков пока немного. На данный момент 40 женщин согласились стать донорами и каждый день отдавать свое грудное молоко. Уже удалось собрать около 23 литров.

Но прежде чем забрать молоко, маму-донора проверяют. Экспертиза - как космонавтов - сложная. Для начала анкетирование, где нужно все рассказать о себе. А потом пройти полное обследование и это только первый этап. Если все в порядке можно сдать молоко. После этого контейнер немного охлаждают, обрабатывают ультрафиолетом и его забирает медсестра Алина.

«Партию сюда ставим, вот у нас 6 контарок, ставим на полчаса, после пастеризации мы молоко переливаем в стерильные баночки, берем анализы в баклаболаториях и охлаждаем опять и в морозильник, в морозильнике молоко хранится полгода», - говорит медсестра Алина Файзуллина.

В Европе и Америке банки донорского молока есть в каждом крупном городе. Но всем новорожденным, которые находятся на искусственном вскармливании, его все равно не хватает. Поэтому ценный продукт выдают только по медицинским показаниям. Так будет и в республиканской детской больнице.

«В первую очередь это пациенты, которые находятся в реанимации новорожденных, это дети с патологией новорожденных и хирургии новорожденных, в первую очередь это недоношенные дети», - заключила заместитель главного врача РДКБ Резеда Галимова.

В РДКБ работает и индивидуальный банк молока, когда мама сама для своего ребенка остатки замораживает и может хранить определенное время. Таких мам, как отмечают врачи, намного больше.

Многим малышам из этого отделения предстоит провести в больнице не одну неделю. Понятно, что грудное молоко не заменит им настоящее лечение, но когда речь идет о жизни детей, и врачи, и родители готовы сделать все что угодно, чтобы хоть немного помочь. И большинство мам уверены, что чужих детей не бывает. И особенно тех, кто родился немного пораньше.

8 июня