В Уфе стала шире «Аллея надежды»

Аллея надежды в Уфе стала шире. Еще тридцать деревьев, посаженных детьми с ограниченными возможностями, теперь украшают Парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе.

Парк нефтехимиков - одно из популярных мест для прогулок с детьми в Орджоникидзевском районе. Деревья, посаженные еще в начале прошлого века, постепенно вырубаются, превращая территорию в пустырь. Поэтому вопрос, где посадить Аллеи надежды даже не стоял.

На высадку деревьев пригласили воспитанников кружка «Солнечный садовник» экологического центра «Лидер Эко». 12 детей с синдромом Дауна обучаются навыкам выращивания растений и работы с землей. В этот день они смогли, применить знания, полученные ими в образовательных классах на практике.

Помогали «солнечным» детям студенты - экологи, неравнодушные горожане, а также звездная чета - Гузель Уразова и Ильдар Хакимов.

По мнению жителей Орджоникидзевского района, высадка деревьев на территории парка положит начало постепенному обновлению их излюбленного места для прогулок.

Экологический десант в этом парке уже во второй раз. Начало Аллеи Надежды положили. В 2014 году. Тогда высадили 40 деревьев. И если традиционность таких акций сохранится, то уже через несколько лет здесь будет шуметь самый настоящий лес.



Дамир Вахитов

27 апреля