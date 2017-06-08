В Уфе стартовал форум «Космическая деятельность в регионах России»

Инфраструктуру для беспилотников, сверхточную навигацию и интеллектуальные системы мониторинга для регионов нашей страны представили в Уфе. Сегодня на одной из столичных площадок стартовал форум «Космическая деятельность в регионах России».

В рамках мероприятия специалисты «Роскосмоса» показали новейшие разработки в сфере навигации ГЛОНАСС и космического мониторинга. Эти системы созданы специально для развития экономики регионов России. С 2006 года они стоят на вооружении силовых ведомств, МВД и МЧС. Также беспилотники активно применяются на крупнейших предприятиях топливно-энергетического комплекса, в области геодезии и картографии.





«Данными комплексами пользуются больше 10 лет и они работают от Камчатки до Калининграда, включая Нижневартовск, Крым. Эти комплексы проявили себя эффективно, потому что наши заказчики прошли глубокую модернизацию и те, кто хотя бы раз купил комплекс, уже применяют комплексы намного чаще и больше. Абсолютно все, как частные структуры, так и государственные, используют комплексы в самом широком спектре задач. Например, как показано на видео, ловим браконьеров, лесорубов», - говорит участник форума «Космическая деятельность в регионах России» Никита Захаров.

8 июня

Участники форума также обсудили организацию и внедрение в регионах России новейших геоинформационных продуктов «РКС Комплекс» - в режиме реального времени они могут вести мониторинг транспорта, контролировать перевозку опасных грузов и отслеживать работу техники, например, коммунальных служб. Одна из таких систем уже внедрена в Уфе. Об этом рассказал глава столичной администрации Ирек Ялалов. В частности благодаря ГЛОНАССУ удалось за 5 лет сэкономить до 30 % горюче-смазочных материалов только на одном предприятии "ГОРСВЕТ".