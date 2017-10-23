В Уфе стартовал международный форум «Образование будущего»

«Очень приятно, что ММСО приехал к нам в регион, потому что это инновационные практики, это современный опыт организации образовательного процесса на всех уровнях, у нас много международных спикеров, которые расскажут как сегодня образование формируется за границей. Нам это очень важно, для того, чтобы вместе сверить часы и определить, как мы будем готовить детей к тому, чтобы они были конкурентоспособными», - рассказывает министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«Здесь собираются эксперты, не только региональные, но и федеральные. Формат совершенно новый, наверное видели открытые обсуждения, мини-студии. Завтра мы встречаемся с родительским сообществом, чтобы обсудить взаимодействие и школы, и родителей», - говорит депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова.

23 октября

Впервые в выездном формате международный московский салон образования открыл свои двери в Уфе. Столица республики - стала первой региональной экспертной площадкой. В течение нескольких дней уфимцы смогут посетить масштабную выставку новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.Программа уфимского международного салона охватывает все уровни и сферы системы российского образования – от дошкольного до среднего профессионального и высшего.Посетить форум будет интересно всем, от мала до велика. Инновационные технологии в сфере образования, профильная ориентация для школьников, мастер-классы для родителей и педагогов, выставки.Форум "Образование будущего" продлится до 26 октября. Чтобы посетить уфимский международный салон образования, необходимо заполнить форму регистрации на сайте события. Участие в мероприятии бесплатное.Анастасия Платонова