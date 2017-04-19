В Уфе стартовал проект "Комфортная городская среда"

Проект "Комфортная городская среда", инициированный президентом России, начал свою работу в Уфе. В планах программы в течение пяти лет улучшить состояние столичных дворов.

Жильцы дома 64/1 по проспекту Октября уделяют благоустройству своего двора большое внимание. В прошлом году они своими силами улучшили пешеходные дорожки и придомовые территории. Увеличили число парковочных мест. В этом году участвуют в программе поддержки местных муниципальных инициатив.





«Мы просили, ходили неоднократно, чтобы обратили внимание на наш двор. И вот наконец-то это случилось. Мы очень рады, что программа эта начала работать. И мы хотели бы поучаствовать в ней. То есть благоустроить двор. И первое это – дорога, чтобы пешеходная дорожка была, для машин дорога была, чтобы это не пересекалось. Чтобы людям было удобно ходить, и не было опасно», - говорит старшая по дому пр.Октября, 64/1 Наталья Нэйфельд.

Особенность программы в том, что при благоустройстве дворов учитывается мнение жильцов. С учетом всех пожеланий жителям дома 64/1 по проспекту Октября был продемонстрирован предварительный проект изменения двора.





«Наши проектировщики делают все с учетом СНиПов и существующих норм и правил. При этом существуют некие противоречия, потому что жители хотят видеть свои дворы такими, какими мы не можем их сделать, - признается начальник общего отдела МБУ Центр городского дизайна Уфы Ирина Холод. - Нашей главной задачей является разработка проектных решений, с учетом чтобы проезжал спецтранспорт. Это машины полиции, скорая помощь, пожарные, снегоуборочные машины и спецтехника».

Помимо программы поддержки местных муниципальных инициатив в Уфе действует федеральный проект "Комфортная городская среда", в планах которого в течение пяти лет обновить большую часть дворов и парков столицы.





«На сегодняшний день городом отобрано 106 заявок, среди них и одна территория общественного назначения - это парк Кашкадан. Я уверен это будут успешные проекты, - говорит координатор регионального Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Ильдар Нуртдинов. - Вообще программа предусматривает выделение свыше 27 миллиардов на Российскую Федерацию. На Уфу у нас приходится порядка 170 миллионов рублей. И на парковые зоны это порядка 90 миллионов рублей».

Основной проблемой по-прежнему остается асфальтовое покрытие, поэтому все проекты направленные на благоустройство города первостепенной целью ставят решение этой задачи.







Дамир Вахитов

20 апреля