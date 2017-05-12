По традиции в нем принимают участие учреждения дополнительного образования с уклоном на естественные науки.



О том, что мусорить нельзя, эти дети знают с пеленок. И напоминают взрослым, со сцены. Насколько важно сортировать отходы? Этой теме посвятили свое выступление ученики уфимского центра творчества "Парус". Дети говорят: если распределить весь существующий мусор ровным слоем по планете, то он будет по колени взрослому человеку.



В Уфе стартовал XXI городской фестиваль "Экология. Творчество. Дети". Ежегодно мероприятие собирает более 1000 участников - школьников в возрасте от 6 до 18 лет. В конкурсной программе соревнуются 7 команд, представляющие различные детские эколого-биологические центры столицы. По словам организаторов, отличительной особенностью нынешней эстафеты стало и то, что она проходит под эгидой года экологии в России.





«Это мероприятие ни одного дня. Оно длится три месяца. Дети принимают участие в различных конкурсах: стенгазета, конкурс агитбригад», - уточняет директор МБОУ «Детский эколого-биологический центр» Альфия Суюндукова.



На данный момент в рамках года экологии только в Уфе проходит свыше 3000 мероприятий - утверждают организаторы. Ведь главная миссия человечества - сохранять нашу планету чистой и зеленой как можно дольше для своих же потомков.







Рафаэль Хакимов

10 февраля