В Уфе стартовала неделя безопасности дорожного движения

В течение семи дней столичные госавтоинспекторы посещают школы и детские сады. Полицейские рассказывают детям о правилах поведения на дорогах. А в гимназии № 93 состоялся даже настоящий праздник - "Посвящение в пешеходы".



Школьники уже знают, кто такой регулировщик и что означают его жесты. Но вспомнить правила дорожного движения - не будет лишним. Именно поэтому госавтоинспекторы пришли в гимназию, чтобы в очередной раз напомнить детям о правилах поведения на дорогах.

«В рамках недели безопасности дорожного движения с первоклассниками проводим посвящение в пешеходы. И еще раз напоминаем, чтоб не нарушали правила дорожного движения, чтобы изучали, чтоб всегда не забывали светоотражающие элементы», - говорит начальник отдела ГИБДД УМВД России по Уфе Ильнур Садыков.

«У машин 3 знака - желтый, красный, зеленый . А у пешеходов бывает всего 2 - красный и зеленый. Есть еще для слепых людей звуки, по которым они понимают сколько осталось секунд до переключения красного светофора», - рассказывает Камиль.

«Пешеход не должен выходить на проезжую часть без сигнала светофора, также переходить только по зебре и переходить на зеленый свет», - заявил Алмаз.

22 сентября

В играх и викторинах ребята вспомнили, как правильно переходить дорогу. Школьники утверждают, что, выходя на улицу, стараются не нарушать правила.По данным полицейских с начала года на дорогах Уфы произошло 108 аварий с участием малолетних. Это на 10 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 100 детей получили травмы различной степени тяжести.Ребята официально стали пешеходами и теперь знают , как нужно вести себя на дорогах. А это значит, что детского травматизма станет намного меньше в сводках ГИБДД.Инспекторы считают, что благодаря таким праздникам и профилактической работе столичной госавтоинспекции, аварий с участием детей в нашем городе стало меньше.