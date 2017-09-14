В Уфе стартует месячник по санитарной очистке и благоустройству

В рамках акции во всех районах столицы пройдут "санитарные пятницы".

14 сентября

В городе будут организованы работы по ремонту дорог, тротуаров, уборке проезжих частей, улиц, внутриквартальных территорий, очистке от мусора и опавших листьев парков, скверов, прибрежных зон рек. Коммунальные службы призывают жителей города, руководителей и работников предприятий проявить гражданскую позицию и принять участие в осенних субботниках. По информации пресс-службы столичной администрации, одними из первых на борьбу с мусором выйдут активисты Советского района. Месячник по уборке города продлится до 22 октября.