В Уфе стартует проект «Эко-Действие для тебя, Уфа!»

Организовали велостоянку или собрались всем коллективом выйти на субботник? А может быть, вы установили скворечник возле дома? Пишите! Телеканал "Вся Уфа" совместно с городской Администрацией запускает проект «Эко-Действие для тебя, Уфа!».

16 мая

В течение года мы будем показывать и рассказывать о неравнодушных к своему городу уфимцах и гостях столицы, которые своими делами вносят вклад в создание экологически комфортной городской среды, общественных экологических инициативах, выдвинутых горожанами, а также уже реализованных проектах в области охраны окружающей среды. По итогам года самые активные участники проекта будут награждены, а о самых ярких и необычных проектах расскажет городское телевидение, газеты и журналы.