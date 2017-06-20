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В Уфе столкнулись "Тойота" и «ПАЗ»

В Уфе столкнулись "Тойота" и «ПАЗ»

За минувшие сутки на территории Уфы зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий. В 2 авариях пострадали 4 человека, среди них двое несовершеннолетних. Одно из ДТП произошло с участием маршрутного автобуса.


Инцидент произошел на улице Мушникова. 34-летняя женщина за рулем автомобиля "Тойота Вилл" столкнулась с автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту №272 «ДОК-Телецентр». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки с различными травмами госпитализирован, его пассажиры: 12-летний мальчик и 34-летняя женщина были отпущены после оказания медицинской помощи. В автобусе находились пассажиры, однако им и водителю "ПАЗика" помощь врачей не понадобилась.

 

Дамир Вахитов



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