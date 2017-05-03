В Уфе стражи порядка провели профилактический рейд в Ленинском районе Уфы

«Большая вода» не должна застать врасплох жителей Нижегородки. Об этом заблаговременно позаботились местные участковые уполномоченные полиции. Традиционно в период весеннего паводка стражи порядка провели профилактический рейд в Ленинском районе Уфы. Полицейские объяснили жителям домов, что необходимо предпринять по предупреждению тяжких последствий половодья. Также стражи порядка раздали памятки домовладельцам, строения которых могут попасть в зону подтопления.

О том, что его жилище в зоне подтопления Владимир Миронович узнал от полицейских. 40-летний обитатель старого ветхого дома живет на пособие, злоупотребляет спиртным и давно ничем не интересуется. К очередному визиту участкового уполномоченного полиции уфимец вновь навеселе и еле держится на ногах.

Постоянный житель здешних мест всегда в печали. Свое единственное утешение мужчина нашел на дне бутылки. Капитан полиции Алексей Сергеевич единственный, кто навещает уфимца и пытается ему помочь спасти от пагубной привычки.

Этот дом по улице Нехаева - бывшая «территория веселья». 64-летний хозяин жилища частенько устраивал здесь пьянки и гулянки. Сейчас все в корне поменялось. Внутри относительный порядок и больше не пьют, – значит, профилактическая работа стража порядка прошла не зря. Пенсионер решил расстаться с зеленым змием и давно живет нормальной жизнью.

Несмотря на то, что снега в этом году выпало не мало, Виктор Геннадьевич уверен, что вода до их дома не доберется. Однако независимо от прогнозов хозяина жилища, капитан полиции информирует каждого жителя на своем участке и проверяет их готовность к весеннему поводку.

Участковый уполномоченный Алексей Килин в ходе профилактического рейда, беседует с каждым, кого встретит по дороге. По предварительным данным, в зону возможного подтопления в микрорайоне Нижегородка могут попасть 38 улиц, на которых проживает около 4 тысяч человек. Чтобы водная стихия не застала жителей врасплох, полицейские оповещают людей о возможных последствиях паводка и способах эвакуации.

«В первую очередь наши сотрудники обходят жителей микрорайона Нижегородка, а именно, неблагополучные семьи», - говорит начальник УУП и ПДН Отдела полиции №4 УМВД России по Уфе Рамиль Валиахметов.

Основная задача полицейских - не только своевременно предупредить население о возможной опасности, но и быть готовыми к последствиям чрезвычайных ситуаций. Главное вовремя прийти на помощь людям, которые могут оказаться в беде.

3 мая