В Уфе строителям не выплатили зарплату

Вместо денег - обещания. Возведение в поселке 8 марта микрорайона «Сосны» грозит обернуться скандалом. Не платят самим строителям. С таким заявлением в адрес нашей телекомпании обратились рабочие. Они утверждают, что компания-застройщик не выполняют свои договорные обещания.

Каждый порез на руках Любови Морозовы - это невыплаченная зарплата за выполненную работу. Женщина неоднократно калечила себя, чтобы получить честно заработанные у недобросовестного работодателя.

«Я могу вскрыться еще раз, если не отдадут деньги, я пойду на эти крайние меры, потому что у меня семья, мне нужно ее кормить, умер сын, осталось двое внуков, девочка и мальчик, нам их еще поддерживать надо. Сейчас мне звонил Ильхам, тот который нас нанимал, он угрожает у вас ничего не получится, денег вы не получите, ничего абсолютно у вас не выйдет, вы здесь не зарегистрированы, то что нет договора, директору, наплевать на вас», - говорит женщина в отчаянии.

Любовь Морозова занимается отделкой помещений всю свою жизнь. На эту стройку в микрорайоне «Сосны» женщина пришла, когда ей пообещали хорошую зарплату - около 20 тысяч рублей. Проблем она не ожидала. С работодателем был заключен договор. Кроме того застройщик - один из крупнейших в республике. Но через некоторое время работодатель начал отказываться от своих обязательств, рассказывает женщина.

Бригаду из пяти человек нанял некий Ильхам, представитель «Третьего треста». Работники должны были выполнить отделочные работы в новом доме. Свою часть уговора строители сделали, даже раньше срока.

«Я думаю, нас хотят обмануть и, не заплатив деньги выгнать, потому что мы здесь не первая бригада как оказалось, у нас уже 13 бригада, которой не хотят платить»,- говорит Анатолий Морозов.

Почти всех строителей, кто ждет зарплаты, дома ждут дети.

Сразу после того, как работа была выполнена, по словам строителей, Ильхам пропал.

Мы попытались связаться с представителем застройщика. По телефону нам сообщили, что ситуация под контролем и деньги строители получат уже в понедельник.

Однако строители в обещания застройщика не верят. Уверены, что им пускают пыль в глаза. Говорят, что если деньги так и не выплатят, то они намерены пойти на крайние меры. Сесть на голодовку и снова пустить себе кровь.

Мы направили официальный запрос застройщику. И вот как прокомментировали ситуацию с невыплатой денег в «Третьем тресте»

«Данные специалисты, которые выступают в ролике, являются наемными сотрудниками строительного управления, которые в свою очередь на субподряде у генерального подрядчика застраиваемой территории. Генеральный подрядчик рассчитывается со строительным управлением, во время и никаких претензий со стороны строительного управления у них нет. Мы в свою очередь как генеральные подрядчики застраиваемой площадки не имеем нормативной базы возможность контролировать работы строительного управления в отношении своих наемных сотрудников», пояснила руководитель департамента по связям с общественностью Мария Потеребкова.

8 февраля