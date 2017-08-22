В Уфе строящийся точечный комплекс не радует жителей двух жилых домов

Больше года тянется эпопея со строительством дома №8А по улице Первомайской. Возведением шестиэтажного объекта занимается группа компаний СУ-10. По сути это точечная застройка-комплекс будет буквально втиснут между двумя другими жилыми домами. Но разрешения на строительство давно все есть, а значит, соседним «хрущевкам» остается лишь смириться. Но жители сложа руки не сидят и пытаются найти хотя бы компромиссное решение с застройщиком.

Когда-то здесь был типовой детский сад, с окнами на уютную аллею Победы. Потом земля перешла в частную собственность. Год назад бывший садик снесли подчистую, выкопали глубокую яму, а позже стали заливать фундамент. Жители соседних домов по Кольцевой, 27А и Первомайской, 6А - меж которых буквально втискивают сейчас новый дом — возмущены.





«С утра встаешь - камазы, цементовозы, льют-льют, а скоро здесь вообще будет бурная жизнь, веселая», - говорит житель дома №27А по улице Кольцевая Алексей Апаев.



Их не спросили, не поставили в известность - утверждают жители. Придомовую территорию обнесли высоким забором. Сам застройщик имеет на руках все разрешительные документы на строительство, ведь земля уже давно в частной собственности. А значит строить могут, что захотят.





«Граждане призывают нас отказаться от строительства данного дома, в данной ситуации компромисс просто невозможен. У нас есть все основания строить. Данное строительство не затрагивает. Документы пристально изучались судом трех инстанций, поэтому мы считаем, что мы правомерно занимаемся строительством», - комментирует директор ООО "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА СУ-10" Эдуард Камалетдинов.



У жильцов домов по Первомайской, 6А и Кольцевой, 27А на этот счет свое мнение. Поэтому они периодически собираются и устраивают стихийные собрания. Сюда же приглашают представителей власти и рассчитывают получить ответы. Есть у них и свои предложения - так сказать, компромиссный вариант.



К ответу призывают и органы местного самоуправления. В свою очередь, администрация Орджоникидзевского района держит руку на пульсе, но на ситуацию повлиять не может. Территория по улице Первомайская 8А - это частная собственность.





«У администрации Орджоникидзевского района нет таких полномочий надзорных и контрольных, у нас есть полномочия информировать население и надзорные органы, что мы и сделали», - рассказывает начальник отдела капитального строительства администрации Орджоникидзевского района Ильдус Загиров.

Хлопоты администрации и жителей "хрущевок" всё же возымели некоторый эффект. Забор, который был вынесен далеко за пределы строительной площадки, перенесли в законные пределы собственности. На официальном сайте «СУ-10» проект будущего дома значится, как жилой комплекс "Первомайский". Он, по словам застройщика, спроектирован так, чтобы не нарушать концепцию данного района Черниковки, а вписаться, в общий архитектурный ансамбль.



Если в реальной жизни на данный момент есть только фундамент дома, то в интернете можно детально рассмотреть проект будущего комплекса. 6 этажей. Подъездные пути, которые, кстати, как раз будут проходить под окнами «хрущевок». Подземная парковка. Квартиры в будущей новостройке давно забронированы, а 30 % из них даже выкуплено. Поэтому быть или не быть дому - ответ на этот вопрос уже очевиден.



Елена Вавилова

18 августа