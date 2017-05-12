В Уфе студент нашел способ удешевить строительство дорог

Пока дорожные службы столицы проводят ямочный ремонт, студент из Уфы придумал, как сэкономить на строительстве дорог. По его мнению, изменение всего одного компонента в составе асфальта позволит значительно сократить расходы.

Газинур Шагигалин - магистрант Уфимского Нефтяного университета. Уже несколько лет он со своим научным руководителем занимается разработкой нового состава асфальта. В качестве основного компонента выбран шлам, который остается после бурения скважин. По составу он идентичен песку и щебню, но затраты на его добычу значительно меньше.

«Экономически выгодна она тем, что не надо его добывать. То есть экономия на механизмах, на транспортировке с дальних районов, с карьеров. Некоторые организации оплачивают утилизацию этих отходов. Суммируя все эти факторы, мы получаем огромный экономический эффект. То есть, вот это все дает дешевый материал для дорожного строительства», - сказал студент-магистрант УГНТУ Газинур Шагигалин.

Экспериментальное дорожное покрытие уже прошло несколько испытаний. Новый материал выдерживает давление в 8 мегапаскальей, что соответствует стандартам проселочных и промысловых дорог.

На данный момент в планах Газинура и его научного руководителя создание дорожного покрытия более высоких категорий. Также изучается возможность использования шлама в других производствах.

«В данный момент исследования продолжаются, сейчас начали применять различные добавки, собираемся увеличить прочность материала. Также идет направление в сторону мелкоштучных материал бордюры и тротуарная плитки», - заключил студент-магистрант УГНТУ Газинур Шагигалин.

Когда новый состав асфальта появиться на дорогах пока неизвестно. Зачастую подобные разработки так и остаются в лаборатории. Для продвижения таких проектов требуются инвесторы, которых, к сожалению пока нет.

Дамир Вахитов

12 мая