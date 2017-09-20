В Уфе судебные приставы арестовали «Порше Кайен» за неуплату транспортного налога

Цена таких машин на рынке доходит до трех миллионов рублей. У данного автовладельца, по сведениям приставов, есть два таких автомобиля. Между тем, он умудрился задолжать государству более 230 тысяч рублей.





Автомобиль был конфискован при попытке владельца его продать. Судебные приставы его изъяли и отогнали на стоянку.



Как отметили в Управлении службы судебных приставов по Башкортостану, владелец выразил желание погасить задолженность. Если он этого не сделает в 10-дневный срок, имущество будет реализовано, вырученные деньги пойдут на погашение долга.





«Сегодня на приеме был должник. Он получил на руки квитанции. После получения документов об оплате задолженности будет принято дальнейшее решение по исполнительному производству», - сообщила судебный пристав-исполнитель Советского районного отдела УФССП по РБ Светлана Щукина.



Арест автомобиля происходил в рамках совместного рейда судебных приставов и сотрудников налоговой инспекции. Специалисты этих ведомств отмечают, что подобные мероприятия доказали свою эффективность. В 2017 году в бюджет республики поступило более 600 миллионов рублей неоплаченных имущественных налогов.





«На 1 сентября текущего года задолженность по имущественным налогам составляла порядка 2,3 млрд. рублей, из которой на транспортный налог приходится 74% задолженности, а это 1,7 млрд. рублей! Проводимые совместные мероприятия с судебными приставами позволили обеспечить поступления имущественных налогов в бюджет Республики за 8 месяцев этого года - более 658 млн. рублей, что на 54% больше поступлений 8 месяцев прошлого года», - говорит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС по РБ Ильяс Нагимов.

20 сентября