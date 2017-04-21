В Уфе судебные приставы во время рейда арестовали автомобили крупных неплательщиков

Нарушаешь закон — ходи пешком. За неуплату налога государство вправе изымать у водителей транспорт. Так вышло на очередном совместном рейде судебных приставов и налоговых инспекторов в Советском районе столицы. Два должника в один миг лишились своих автомобилей.



Этот автомобиль стоит здесь уже с января. Зимой его владелец Виталий Ветлин попал в аварию, а на ремонт машины денег у него не было. Как и нет средств и на уплату налогов. К слову, за шесть лет сумма накопилась немалая. Владелец должен государству больше 70 тысяч рублей. Но, несмотря на это, расставаться со своим имуществом мужчина не намерен.





«Да, не платил, потому что мне нужны были деньги на лечение матери и почему я должен теперь выплачивать налоги, на каком основании мою машину забирают. Дороги как были разбитые, так и стоят. За квартиры все повышают. За что платить?», - возмущается Виталий Ветлин.

Если автомобиль Виталия не эксплуатировался уже долгое время, то вот на этой машине ездили буквально за пару минут до эвакуации. Дорогостоящую иномарку Андрея Королева арестовали за долг по транспортному налогу в размере почти 70 тысяч рублей. Автовладелец с такой мерой наказания также не согласен.



Применять такие радикальные меры приходится по отношению к тем людям, которые несколько лет подряд игнорируют квитанции об уплате налога. Только в Советском районе города насчитывается больше 126 тысяч неплательщиков. В целом по республике общий долг по налогам - свыше двух миллиардов рублей.





«К должникам будут применены меры в виде наложения ареста на имущество, возможно принудительная эвакуация транспортных средств на специализированную стоянку. В дальнейшем арестованное имущество будет оценено и продано в счет погашения долга в бюджет. Во избежание проблемных ситуаций и неожиданных визитов судебных приставов и налоговиков просим граждан вовремя исполнить свою обязанность и заплатить налоги», - предупреждает заместитель начальника отдела урегулирования задолженности межрайонной инспекции ФНС России №1 по РБ Юлия Усова.

На 17 апреля этого года имущество должников в Башкортостане продано с молотка на 26 с половиной миллиона рублей. До выставления на торги неплательщикам дается две недели на погашения долга. Если нарушитель опомнится, то арестованный автомобиль, бытовую технику и прочую собственность он может забрать обратно.





«С момента возбуждения дела должнику дается пять дней для добровольного исполнения предписания. В случае если должник не исполнил вовремя, идут меры принудительного характера. Такие как аресты имущества, транспортных средств, бытовой техники. На счета должника накладывается арест со списанием денежных средств, также направляется постановления на удерживание заработной платы должника», - говорит судебный пристав-исполнитель Советского РОСП Уфы Евгений Павлов.

Такие рейды судебные приставы и налоговые инспекторы проводят ежемесячно. С их помощью скорость погашения налогов многократно увеличивается. Для того, чтобы не быть пешеходом поневоле, многие автовладельцы буквально за пару дней отдают государству то, что не смогли отдать за много лет.







Гульнара Ситдикова



21 апреля