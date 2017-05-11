В Уфе торгуют символикой Великой Отечественной войны

Способ наживы или дань памяти? Наклейки, флаги, и другую атрибутику с символикой победы Великой отечественной войны, в преддверии



9 мая можно было встретить на многих улицах города. Некоторые продавцы продолжают работать даже после Дня Победы.

9 мая - великий праздник для жителей России. В этот день мы чтим память павших в кровопролитной войне. По всей стране возлагаются цветы, проходят тематические мероприятия, посвященные Победе. Но даже здесь некоторые люди находят свои схемы для заработка.

Спасибо деду, за победу, я помню, я горжусь, и многие другие наклейки продаются по всей Уфе. Этот бизнес не требует особых знаний, да и вложения минимальны. Все что требуется от продавца, это выставить товар на многолюдном месте и ждать покупателей.

Места продажи таких наклеек и флажков уже стали привычной частью городского пейзажа. От желающих приобрести подобную атрибутику, особенно перед Днём Победы нет отбоя.

«Наклейки - это очень хорошо. Мы стараемся выделить показать, что мы имеем отношение к этому большому празднику, почувствовать путем пусть маленькой наклейки, но показать что мы вместе с великой страной, вместе с людьми и мы помним о наших дедах, о наших прадедах», - говорит покупатель Артур Магзумов.

Цена таких наклеек варьируется от 150 до 700 рублей, в зависимости от размера и рисунка материала. Мы решили узнать, действительно ли продавцы реализуют наклейки по себестоимости. Для этого позвонили в одну из организаций, которая и занимается выпуском подобной продукции.

«Стоимость для тех, кто берет оптом, составит порядка 750 рублей. К примеру, большая наклейка 90х40 обойдется в 250 рублей. Средняя наклейка 50х20, 75 рублей, маленькая 50х80 по 30 рублей», - рассказывает основатель рекламно-производственной компании Вадим Шагиев.

Отметим: 750 - это за квадратный метр. В остальном же, цены варьируются в коридоре от 30 до 250 рублей. То есть заметно, а то и - в разы, меньше, чем те цифры, что озвучивали нам уличные продавцы. Выводы делайте сами. Впрочем, может быть, наши собеседники на обочинах дорог, покупают свою символику в организациях, которые живут вне конкурентной среды, и потому могут позволить себе значительно более высокие отпускные цены.

«Мы вообще занимаемся не для какой либо прибыли или ради денег, то есть это внутри нас. Большинство ребят, с кем получается, мы занимаемся реализацией и поддерживаем патриотическое настроение, больше здесь связанно с патриотизмом», - заключил руководитель проекта «С любовью к отечеству» Александр Чернышов.

Остальные опрошенные нами продавцы атрибутики отказались говорить на камеру, и вообще были не в восторге от идеи попасть на экран. Но за кадром торговцы в один голос утверждали, что реализуют свой товар по себестоимости. Насколько это соответствует действительности - такой вопрос остаётся открытым.

Айбулат Юламанов

11 мая