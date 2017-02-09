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В Уфе уменьшилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Уфе уменьшилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В прошлом году в Башкорстане и Уфе почти на 4% уменьшилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает городская администрация.

 

В прошлом году в республике зарегистрировано около 3000 человек, у которых СПИД был обнаружен впервые. Из них 820 - уфимцы. Показатель заболеваемости в регионе составил 68 человек на 100 тысяч населения. Это почти на 4% меньше, чем в прошлом году. Среди заболевших преобладают мужчины, а также лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Сейчас в Уфе проживает более 6 тысяч человек с позитивным ВИЧ-статусом. За весь период наблюдения, начиная с 87-го года, в республике лабораторно выявлено около 26 тысяч ВИЧ-инфицированных. На 100 тысяч населения республики приходится 457 зараженных этим вирусом людей.



Автор: Эрика Нажимова
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