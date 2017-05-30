В Уфе усилят контроль, чтобы не допустить последствий урагана в Москве

На оперативном совещании глава столичной Администрации Ирек Ялалов поручил проверить рекламные конструкции и опасные деревья на безопасность.

Начиная оперативное совещание, Ирек Ялалов выразил соболезнования москвичам и мэру Москвы Сергею Собянину. Жертвами прошедшего урагана по последним данным стали 16 человек, более 150 пострадали. Повалены тысячи деревьев, повреждены автомобили, здания, нарушено движение общественного транспорта. Ирек Ялалов дал поручение проверить все рекламные конструкции, остановки в городе, торговые павильоны и перестойные деревья на безопасность. Глава Администрации подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать повторения ситуации в Уфе.

«Все эти рекламные конструкции, которые на первый взгляд удовлетворяли все нормативам, в первую очередь, щиты 3 на 6 не выдержали этого урагана, значит, абсолютно нет никакой гарантии, что выдержат и те конструкции, которые есть в Уфе. Наш зеленый путь и прямая линия это ликвидация этих щитов 3 на 6», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Еще одна тема оперативного совещания наболевшая проблема - причины образования келейности на дорогах. С докладом выступил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы. По словам Владимира Чернова, необходимо пересмотреть устаревшие ГОСТЫ, повышать требования к качеству используемых материалов и технологии проведения ремонтных работ. Кроме того, на появление колеи влияют погодные условия, шипованные шины, а также высокая скорость движения.

«По результатам испытаний на универсальном кольцевом стенде в Москве неоднократно подтверждено, что износ дорожного покрытия пропорционален квадрату скорости движения транспортных средств. Повышенный износ покрытий на левых полосах движения автотранспорта стал фиксироваться после увеличения ограничения скорости движения автотранспорта с 60 км/ч до 80 км/ч», - сказал начальник Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Владимир Чернов.

На утренней оперативке обсудили также ситуацию на рынке труда. Количество безработных составляет 5797 человек. По сравнению с прошлым годом, показатель снизился на 5 %.

«Уровень безработицы имеет самое низкое значение за последние 16 лет. Число вакансий на 1 мая 2017 года составило свыше 15 тысяч единиц. В 2017 году это позволило трудоустроить 76,9% граждан, обратившихся в поиске работы», - доложила директор ГКУ «Центр занятости населения города Уфы» Разина Насырова.

Особое внимание уделяется поиску работы для социально уязвимых групп населения. Согласно данным Пенсионного фонда, в Уфе проживают 16 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 4 тысячи. За прошедший год при содействии службы занятости были трудоустроены 320 человек. Большую роль в этом установленные квоты по обеспечению занятости инвалидов. Минтрудом утвержден список из 576 работодателей, которые обязаны предоставить более двух с половиной тысяч рабочих мест для инвалидов.

30 мая