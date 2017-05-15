В Уфе установлено новое достижение Книги рекордов России

Михаил Богданов, отбывающий наказание в Исправительной колонии №3 в Уфе, подал заявку на рекорд России. За 15 минут он присел 175 раз со штангой весом в 50 килограммов.

Михаил Богданов отбывает срок в Исправительной колонии №3 и его срок лишения свободы закончится только через 6 с половиной лет. Почти 10 лет назад - в 2008-ом - осужденный поставил цель попасть в книгу рекордов Гиннеса. И все это время он осуществляет свою мечту. Он уже признан рекордсменом России по приседаниям. Достижение высоких показателей - способ избавиться от дурных мыслей, признается он.

«Так для разнообразия, большой срок сижу уже. Какое-то развлечение для самого себя. Дурные мысли с головы вылезают. Охота к дому сразу. Также данную дисциплину посвящаю оперативному отделу УФСИН, посвящается данный рекорд оперативному отделу. Много делают хорошего и для осужденных и так», - говорит осужденный ФБУ ИК-3 Михаил Богданов.

Для нового рекорда к приседаниям прибавилась 50-килограммовая штанга. Достижений подобного рода Книга рекордов России ранее не фиксировала.175 приседаний за 13 минут новое, успешно выполненное задание Михаилом. По его словам, это не его личный, а коллективный успех: осужденного поддерживали и надзиратели, и другие отбывающие наказание.

«Мы в колонии создаем максимальные условия, для того чтобы осужденные свободно и спокойно занимались различными видами спорта. У нас приветствуются занятия и футболом, волейболом и силовые виды спорта и т.д. Регулярно мы проводим различные спортивные мероприятия. Я думаю вся эта обстановка она как бы и способствовала для того чтобы, в частности Михаил Богданов, попытался сегодня установить очередной свой рекорд», - рассказывает заместитель начальника ФКУ ИК-7 по кадровой и воспитательной работе Денис Даньшин.

Останавливаться на достигнутом Михаил Богданов не намерен. Уже через месяц, в планах осужденного, поставить новый рекорд.

«Следующий рекорд, Я хочу установить 19 июня этого же года. Приседание с большим весом. Вес будет известен в конце или начале месяца, будет известно, на какой вес я пойду», - пообещал осужденный ФБУ ИК-3 Михаил Богданов.

Михаил не оставляет свою мечту попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Уже отправлена заявка на рекорд по приседаниям с 20-килограммовым кольцом на шее. В планах осужденного присесть не менее 700 раз.

Дамир Вахитов

15 мая