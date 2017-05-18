В Уфе устраняются последствия просадки грунта на проспекте Октября

Что предпринимают городские службы на месте происшествия, где накануне из-за просадки грунта на проспекте Октября в районе остановки общественного транспорта "Городской дворец культуры" провалился асфальт?



На данный момент на участке, где произошла усадка, идет укладка нового дорожного покрытия. Работают дорожные службы. И вот как прокомментировали ситуация сегодня в городской администрации.





«На данный момент утечка устранена. Участок огорожен. Проведены все необходимые укрепительные работы, проведена обратная засыпка грунтом данного участка. И в ближайшее время службы приступят к ремонту дорожного полотна на этом участке. Пока здесь ограничено движение по одной полосе в связи с этим участком. В ближайшее время работы по асфальтировке будут сделаны в полном объеме», - говорит начальник отдела пресс-службы Администрации Уфы Рената Салахова.

Напомним, вчера около шести часов вечера на проезжей части проспекта Октября просел грунт. Случилось это из-за утечки на трубопроводе, который находится на содержании ресурсоснабжающей организации «БашРТС». Вода размыла грунт, и асфальт провалился. Пострадавших нет. Сама утечка же произошла во время проведения гидравлических испытаний, которые проводятся каждый год после отопительного сезона.





18 мая