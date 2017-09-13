В Уфе увеличивается количество случаев вандализма и соответственно материальный ущерб, нанесённый городскому хозяйству. «Какие меры необходимо предпринять по недопущению подобных актов в отношении муниципального имущества?», - такой вопрос обсудили в мэрии.

Скульптура "Дачника", установленная в сквере возле остановки Галле, недолго радовала уфимцев. Объект повредили вандалы. У каменного дедушки пропала корзина с яблоками, повреждены нос и часть головы.



Арт-объект "Аисты", который располагался на проспекте Салавата Юлаева вовсе похитили неизвестные. Только за этот год в Уфе произошло более 300 случаев вандализма, испорчено городское имущество на сумму более 5,5 миллионов рублей.





«Город, конечно, тратит значительные средства на восстановление имущества, после актов вандализма и сложившуюся ситуацию необходимо менять коренным образом. Наша с вами задача сегодня, задача публичных слушаний — выработать тот комплекс мероприятий, которые помогут снизить эти акты вандализма», - говорит Валерий Трофимов.



Как сохранить облик города и снизить всплеск актов вандализма - эти вопросы обсудили на депутатских слушаниях в столичном горсовете совместно с руководством муниципальных служб.





«Предлагаем упорядочить работу пунктов приёма металлов, а именно запретить размещение пунктов приёмов мет в гаражах. Необходимо, чтобы они приняли соответствующий вид ,и на прилегающей территории установить видеонаблюдение», - комментирует Владимир Чернов.



Участники слушаний подчеркнули необходимость профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, расширения системы видеонаблюдения в общественных местах. Высказанные идеи были поддержаны и оформлены в виде резолюции.



Анастасия Платонова

13 сентября