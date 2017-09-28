В Уфе в 25-ый раз вручили премию имени Сергея Тимофеевича Аксакова

Награда учреждена Городским советом башкирской столицы.



Премия вручается за лучшие научные труды, посвященные изучение жизни и творческого пути нашего знаменитого земляка. Открытием года на этот раз жюри признало работу студента Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Альфред Кильдигулов победил в номинации «За новаторство в развитии Аксаковской темы». Молодой человек написал "Сюиту по прочтении книги "Детские годы Багрова-внука".





В этом году вручении премии оказалось особенно торжественным. Лауреаты разных лет собрались за одним столом, чтобы обсудить дальнейшую перспективу поддержки интереса к творчеству писателя и общественного деятеля. Преседатель Городского Совета назвал Аксаковские дни и премию брендом Уфы. И отметил, что в башкирской столице для сохранения памяти о земляке делается немало. Например, в этом году при финансовой поддержке депутата Филюса Ишбулатова в свет вышла книга "Литература о семье Аксаковых".





29 сентября