В Уфе в Демском районе восстанавливают спортивную площадку

Неделю назад на нашем телеканале прошел прямой эфир главы столичной Администрации Ирека Ялалова. Все обращения были приняты в работу. Сегодня наша съемочная бригада направилась в Демский район столицы и проверила, восстановили ли спортивную площадку во дворе дома № 21 по улице Правды.

Всю эту неделю во дворе дома № 21 по улице Правды в Демском районе Уфы кипит работа. Шум от электроинструмента и молотка звучит с утра до вечера. Кто-то устанавливает сетку-рабицу, а кто-то красит ограждения - это сотрудники управления жилищного хозяйства района восстанавливают спортивную площадку. По словам местных жителей, порванная сетка доставляла неудобства, но в то же время она нужна детям.

«Здесь дети постоянно играют. Даже иногда машину ставим, возмущаюсь, что сетка низкая. Мяч может перелететь и повредить машину, не успеешь поставить как могут ее стукнуть», - говорит житель дома №21 по улице Правды Алевтина Таттаева .

«Это замечательно, что восстанавливают эту площадку. Эта площадка очень нужна, потому что дома у нас большие, детворы много и кругом занято машинами и детям хорошо вписались и детская площадка и спортивная», - сказал пенсионер, житель дома №21 по улице Правды Николай Безголосов.

Люди обратились к главе столичной Администрации Иреку Ялалову во время «Прямой линии» на наш WhatsApp. После этого в управлении жилищного хозяйства Демского района на этой неделе начали восстановительные работы.

«Оперативно отреагировали, работы начали выполнять, приступили к монтажу конструкции, установлению ограждающей сетки. Восстановим и на благо каждого жителя и «спасибо» всем кто обращается. Мы всегда максимально за диалог», - рассказал глава Администрации Демского района Уфы Сергей Плотников.

Кроме этого, коммунальщики пообещали, что в течение одной недели помимо обновленного ограждения, на площадке установят баскетбольные кольца и футбольные ворота.

«На данной детской площадке будут установлены кольца и футбольные ворота. Для удобства жителей , чтобы площадка использовалась детьми по назначению прямому», - заключил заместитель директора УЖК Демского района Уфы Евгений Конюхов.

Работы по восстановлению спортивной площадки завершатся до 16 июня. А сколько времени она прослужит, зависит от самих жителей, проживающих в ближайших домах.

9 июня