В Уфе в одной из школ прошел урок безопасности

Уфимские стритрейсеры решились на сезонный фальстарт. Вот только провели они заезды не на скоростной магистрали, а уроки в школе № 31. Гонщики совместно с инспекторами ГИБДД показали детям обучающие и наглядные ролики, рассказали о последствиях аварий, а также продемонстрировали спортивные спорткары.

Их называют нарушителями тишины и покоя, сумасшедшими экстремалями, и охотниками за адреналином. На самом деле участники уличных гонок натуры тонкие и романтичные. А еще, как оказалось, и соблюдающие правила дорожного движения.

Их называют нарушителями тишины и покоя, сумасшедшими экстремалями, и охотниками за адреналином. На самом деле участники уличных гонок натуры тонкие и романтичные. А еще, как оказалось, и соблюдающие правила дорожного движения.

Необычный урок стритрейсеры провели ученикам, школы № 31 Педагога заменил гонщик, а вместо доски - спортивный болид. Для Рената Тимерханова автомобиль не просто средство передвижения, а смысл жизни. На его счету десятки гонок, с заносами, виляниями и управляемыми дрифтами, но все в рамках закона.

Первый опыт общения стритрейсеров со школьниками со стороны выглядел достаточно забавно. Оглушительная музыка, яркие машины, но нет главного - гонок. У стритрейсеров другие планы - обучать детей правилам дорожного движения.

Когда Лига автоспорта предложила сотрудникам ГИБДД провести совместную акцию, в управлении сначала не поверили. В Уфе стритрейсинг появился после выхода фильма «Форсаж». Задачей столичных гонщиков было ночью, в городе, выжать из машины все лошадиные силы и уйти от экипажей ДПС. Сейчас же взаимоотношения сторон изменились.

«Чуть ночь, все понеслись, благодаря работе федерации, количество таких гонщиков, оно сократилось в разы, поэтому мы сейчас всех переводим на гонки, на трассах, так, чтобы не было в городе безбашенных гонщиков мы непосредственно участники дорожного движения, мы водители на дороге и кто, если не мы будем рассказывать детям, что происходит, когда ты едешь за рулем, как ты видишь ребенка подошедшего к светофору», - говорит президент федерации автомобильного спорта РБ Ярослава Майер.

Пятиклассники - люди взрослые, поэтому и разговор с инспектором ГИБДД у них серьёзный. К чему может привести незнание правил или беспечность участников дорожного движения, им показали на слайдах и картинках. Кроме того сотрудники ДПС рассказали о пострадавших в ДТП школьниках. Таковых с начала года уже более сотни.

«Стритрейсеры - это те люди, которые наоборот любят скорость, любят погонять по дорогам нашего города и они сейчас призывают, что когда днем или даже ночью мы едем по дорогам города здесь необходимо все время соблюдать скоростной режим, потому что пешеход может появиться на дороге неожиданно, поэтому мы объединили вместе свои усилия», - заключила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по РБ Зухра Рахматуллина.

Главная цель подобных мероприятий - это воспитание детей, как законопослушных и вежливых участников дорожного движения. Взрослея, ребята не забудут такие уроки, и станут в будущем культурными водителями и пешеходами.

14 апреля