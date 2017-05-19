В Уфе в Орджоникидзевском районе состоялось открытие многофункциональной универсальной спортивной площадки

Она расположилась на территории 116 школы. По словам организаторов, новый объект должен стать не только толчком для развития спорта в школе, но и точкой притяжения для жителей всего района.

Символично, что датой открытия новой спортивной площадки в микрорайоне был выбран день пионерии. Вперед к рекордам – «быстрее, выше, сильнее» - лозунг, актуальный и в наши дни. Теперь у учеников школы номер № 116 появился стимул - как можно усерднее ему соответствовать.

Это не просто площадка, а современный спортивный комплекс, со множеством отдельных зон, для занятий разными видами спорта: баскетбольная, волейбольная и мини-футбольная площадки с резиновым покрытием и специальным ограждением, турниково-тренажерный комплекс, четырехголосная беговая дорожка, хоккейная коробка, полоса препятствий, скамейки и трибуны.

Запуск площадки был ознаменован товарищеским футбольным матчем. Опробовать спорт-установки сразу смогли и те, для кого они предназначаются, и те, чьими усилиями она была создана. Ещё несколько лет назад подобные площадки были лишь мечтой для тех, кто готов был связать свою жизнь с профессиональным спортом и для любителей здорового образа жизни.

Так что теперь дело за ребятами - учениками школы и педагогическим составом. Грамотно использовать появившийся спорт-центр и главное его сохранить. По словам учеников - появление такой площадки станет большим толчком в развитии спортивного направления. Многие из них уже записались в кружки, которые будут функционировать летом на базе спорткомплекса.

19 мая