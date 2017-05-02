В Уфе в преддверии Дня Победы ветеранов поздравляют столичные депутаты

Народные избранники вручают участникам войны медали и памятные подарки. Сегодня председатель Городского совета Валерий Трофимов навестил ветеранов Советского района Уфы.

«Мы не можем пройти мимо этого великого дня. Светлая память тем, кто не дожил до этих дней. Слова огромной благодарности тем людям, которые в настоящее время еще живы. Депутаты Городского совета поздравляют сегодня, завтра и послезавтра лично порядка 750 ветеранов ВОВ, которые живут сегодня в Уфе», - говорит председатель совета Городского совета Валерий Трофимов.

Вместе с Валерием Трофимовым ветеранов поздравил глава Администрации Советского района Урал Кильсенбаев.

«К сожалению, если в прошлом году у нас в районе было более 230 ветеранов, то на сегодняшний день 185 ветеранов, может быть, даже уже меньше. Количество ветеранов с каждым днем уменьшается. У нашего поколения, которое сегодня живет, есть уникальная возможность пообщаться с ветеранами, с героями, которые ковали великую Победу», - заключил глава Администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.