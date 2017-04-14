В Уфе в преддверии Пасхи куличи набирают популярность

Самым популярным кондитерским изделием в эти выходные станет кулич. 16 апреля православные верующие будут отмечать Пасху. Вкусными и сытными считаются те, что изготовлены по классическому рецепту.

У студентов факультета пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета - сегодня, пожалуй, самое вкусное занятие. В преддверии Пасхи они пекут куличи. Однако, выпечка этого изделия - занятие не для торопливых: сначала опару на дрожжах выдерживают в тепле в течение двух с половиной часов. Затем в нее добавляют муку, солевой раствор, воду, масло и, конечно же сахар, чтобы кулич получился сладким и пышным. Эту массу хорошо перемешивают.

«Тесто любит тепло, поэтому лучше всего промешивать тесто для кулича руками и в конце замеса необходимо добавить изюм. Тесто для кулича должно быть влажным, чем тесто для хлеба. Поэтому оно будет, немного липнуть к рукам», - говорит студентка 4 курса факультета пищевых технологий БГАУ Анна Мишунина.

Следующий этап: перекладывание готового теста в специальные формы из пергамента.Тесто в формах помещают в духовку, разогретую до 180 градусов, ровно на полчаса.

Но и это еще не все. Готовые куличи покрывают глазурью и украшают разноцветными конфетти.Преподаватели считают, что для того, чтобы испечь настоящий кулич необходимо использовать традиционную рецептуру. Именно такой считается самым вкусным и сытным.

«Это самый стандартный рецепт, который издавна изготавливали на Пасху праздник», - заключила преподаватель факультета пищевых технологий БГАУ Альфия Черненкова.

Отметим, что в этом году Пасха приходится на 16 апреля. Многие уфимцы будут покупать куличи в магазинах. При этом специалисты убедительно просят горожан проверять дату изготовления продукта. Но, как утверждают кондитеры - самые лучшие и полезные лакомства - конечно, те, что испекли с душой и любовью сами.

14 апреля