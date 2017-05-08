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В Уфе в преддверии праздника появилась новая аллея

В Уфе в преддверии праздника появилась новая аллея

Всероссийский проект "Аллея славы" добрался до Уфы. Наш город вошел в победную пятерку городов-участников акции ко Дню Победы. Столице Башкортостана подарили 600 саженцев деревьев клена, можжевельника и туи. Зелеными насаждениями уфимцы увековечили память героев Великой Отечественной.

Уфа не подкачала и заняла пятую, победную строчку голосования в акции "Аллея славы". Деревья украсили сквер 50-летия Победы.

Глава столичной администрации принял участие в акции "Алея славы".

«На самом деле, конечно, это не впервые проводятся аналогичные посадки деревьев. Мы проводим их ежегодно. Это всероссийская акция и вдвойне отрадно, что Уфа стала победителем, вошла в пятерку городов российской федерации, которые удостоены чести высадить аллею славы на своей территории», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Сюда пришли сотни людей: общественные деятели, артисты, школьники и студенты. Все, кому небезразлична память героев Великой Отечественной.

Учащиеся школы № 18 в сквер 50-летия Победы приехали прямо с учебы. Пропустить такое событие не смогли и их родители.

Эти люди приняли участие в акции по зову сердца. Посаженым деревом они увековечили память героев и немного помогли природе.

Высадить 9 тысяч деревьев в городах-победителях запланировано до 9 мая. Зеленые насаждения будут расти, крепнуть, а вместе с ними еще прочнее станет память о войнах Великой Отечественной войны.

 

Гульнара Ситдикова



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