В Уфе в пятый раз отметили самых крупных благотворителей

В стенах Русского драматического театра прошло награждение участников ежегодного конкурса «Меценат года». Дипломы и памятные знаки получили 25 участников.

Благотворительностью Филюс Ишбулатов живет больше 15 лет. Ежегодно на нужны меценатства он направляет около 5-6 миллионов рублей. Например, сегодня с его помощью проходит ремонт гостиницы детского дома номер 9. А гордость благотворителя - учебный детский шахматный клуб «Толпар». Благодаря его поддержке больше 200 ребят со всего города учатся шахматному искусству. Кроме того клуб проводит больше 30 спортивных турниров в год.

Еще одним победителем конкурса стала Группа компаний «Радуга». 2 года назад организация спонсировала строительство спортивной площадки в парке «Первомайский».

Всего в реестр благотворителей в этом году вошло 78 участников. Отбор жюри прошли 10 лауреатов и 15 дипломатов. Помощь этих людей получают одаренные дети, воспитанники приютов и детских домов, инвалиды, ветераны и многие другие. За неравнодушие к чужим судьбам меценатов поблагодарили почетные лица города. Так же было отмечено, что за пять лет проведения конкурса "Меценат года" отзывчивых и милосердных людей в Уфе стало значительно больше.

Эти люди не просят поощрение за свои дела. Но благодарить их необходимо, считают организаторы. И поэтому конкурс «Меценат года» уже давно вошел в добрую традицию города.



Гульнара Ситдикова

18 апреля