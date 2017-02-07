В Уфе в спорткомплексе «Биатлон» прошли необычные соревнования

Их участниками стали спортсмены, которым уже «за 60».



С любовью к лыжам по жизни. 70-летний Алексей Бабуркин «дружит» с этим видом спорта с конца 50-х годов прошлого века. Сегодняшнее соревнование отчасти для пенсионера юбилейное: на лыжах он уже почти 60 лет.





«Я с 1958 года занимаюсь этим видом спорта, и вот здесь начинал на этой лыжне, когда еще даже комплекса этого не было», - вспоминает Алексей Бабуркин.



Единомышленников у Алексея Бабуркина - десятки горожан. Уфимские пенсионеры собрались на биатлонном комплексе, для того, чтобы еще раз доказать: те, кому «за 60» - активные сторонники здорового образа жизни. «Старая гвардия» в составе 30 человек вышла на линию старта. И показала молодецкую удаль.



Нажать курок и попасть в мишень удалось не каждому. Трудней давалось представительницам слабого пола. Но были среди них и те, кто все же выполнил задание. Флюра Диваева, к примеру, произвела 5 выстрелов, 2 из которых оказались удачными.



В итоге Флюре Диваевой пришлось бежать 3 дополнительных круга. Вдобавок к первоначальным 2 километрам. А вот Василя Яруллина решила преодолеть дистанцию не на лыжах. А пешком, но тоже с палками. «Скандинавская ходьба» завоевывает все большую популярность среди уфимских пенсионеров.





Такие выезды уфимские пенсионеры совершают круглый год. Летом даже устраивают целые фестивали. И каждый раз на спортивных площадках звучит музыка, обязательно ритмичная и громкая. Чтобы под нее танцевать и быть в хорошем настроении. Оно, как известно, залог здоровья.











Айгуль Ташбулатова

7 февраля