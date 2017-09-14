В Уфе в связи с ремонтом дорог перекрыты ряд улиц

Так, движение транспорта ограничено на улице Армавирской. Перекрыта часть улицы на участке от Зайнаб Биишевой до Пугачева. Движение транспорта полностью ограничено до 25 сентября.

14 сентября

Также в связи с капитальным ремонтом перекрыта улица Рихарда Зорге от Степана Халтурина до Кировоградской. На этих участках ведутся работы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Пресс-служба столичной администрации напоминает, что закрытие движения всех видов транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта.