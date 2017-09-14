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В Уфе в связи с ремонтом дорог перекрыты ряд улиц

В Уфе в связи с ремонтом дорог перекрыты ряд улиц

Так, движение транспорта ограничено на улице Армавирской. Перекрыта часть улицы на участке от Зайнаб Биишевой до Пугачева. Движение транспорта полностью ограничено до 25 сентября.

 

Также в связи с капитальным ремонтом перекрыта улица Рихарда Зорге от Степана Халтурина до Кировоградской. На этих участках ведутся работы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Пресс-служба столичной администрации напоминает, что закрытие движения всех видов транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта.



Автор: Ляйсан Закирова
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