В Уфе в Центре детского чтения открылась сенсорная комната

Зрительные, звуковые, кинетические и тактильные ощущения в одном помещении. Что примечательно, «шумный» уголок появилась там, где обычно просят соблюдать тишину. Сегодня в центре детского чтения открылась сенсорная комната. Проект реализован за счет благотворителей.

Такого шума от детских игр в этих стенах не было давно. Маленькие уфимцы испытывают на себе новую сенсорную комнату, которая открылась в центре детского чтения Национальной библиотеки имени Заки Валиди.

Сухой бассейн, столы для рисования песком и игры в шашки, тактические панели для развития моторики рук, логики и фантазии, книги, алфавит, счеты - одним словом все, для веселого и полезного времяпрепровождения. Поиграть здесь могут все читатели библиотеки, без ограничений.

«Для самых маленьких есть развлечения, и постарше найдут, чем заняться. Мы хотим поставить проектор и демонстрировать, допустим, есть уникальная коллекция российской государственной детской библиотеки. Можем показывать и диафильмы, и фильмы, и мультфильмы», - говорит директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Айгуль Муратова.

При создании сенсорной комнаты решили возродить традицию и расписать стены. Здесь разместились панно «Родной край», «Подводный мир», «Солнечная система» и «Геометрия». К их созданию приложили руку студенты 2 курса художественно-промышленного колледжа.

«Работу проделали за 10 дней. Наши ребята работали с большим энтузиазмом, с большой ответственностью. Мы считаем, что проект получился», - рассказывает заведующая учебно-методическим кабинетом Уфимского художественно-промышенного колледжа Ирина Крымская.

«Проект создан на пожертвовании одной из нефтяных компаний республики. Они профинансировали ремонт помещения и покупку необходимого инвентаря», - заключил заместитель генерального директора АО «Транснефть-урал» Павел Кириллов.

Комната полностью готова к использованию. Дело осталось за малым - найти квалифицированного психолога, который будет работать с детьми в новом релакс - пространстве.

6 июня