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В Уфе в вечерний час-пик столкнулись два пассажирских автобуса

ДТП произошло на проспекте Октября. Есть пострадавшие.


Авария произошла в районе остановки "Госцирк". 43-летний водитель "ПАЗа" въехал в стоящий "НефАЗ". На место ДТП приехала карета скорой помощи. 63-летняя уфимка с травмой головы госпитализирована. Две женщины 32 и 50 лет с ушибами обратились в травмпункт.

Еще одна авария произошла в микрорайоне Максимовка. Там 57-летний водитель за рулем «УАЗа» столкнулся с движущимся в попутном направлении "Рено Логаном". От удара иномарку отбросило к забору. Ее водитель с травмой головы обратился в больницу, госпитализация не потребовалась. Всего за сутки в республике произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, сообщает городской отдел ГИБДД.

Автор: Рида Нурмухаметова
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