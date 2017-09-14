В Уфе в вечерний час-пик столкнулись два пассажирских автобуса

ДТП произошло на проспекте Октября. Есть пострадавшие.



Авария произошла в районе остановки "Госцирк". 43-летний водитель "ПАЗа" въехал в стоящий "НефАЗ". На место ДТП приехала карета скорой помощи. 63-летняя уфимка с травмой головы госпитализирована. Две женщины 32 и 50 лет с ушибами обратились в травмпункт.





15 сентября

Еще одна авария произошла в микрорайоне Максимовка. Там 57-летний водитель за рулем «УАЗа» столкнулся с движущимся в попутном направлении "Рено Логаном". От удара иномарку отбросило к забору. Ее водитель с травмой головы обратился в больницу, госпитализация не потребовалась. Всего за сутки в республике произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, сообщает городской отдел ГИБДД.